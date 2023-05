Dautphetal-Dautphe. Der Volkshochschulkurs „Gitarre für Anfänger“ (Kurs AN21321DA) in Dautphe hat noch freie Plätze. Der Unterricht beginnt am Montag, 5. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr in der Mittelpunktschule Dautphe (Raum 17). Es sind 10 Termine vorgesehen. Anmeldungen auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de, Fragen beantwortet die VHS-Außenstellenleiterin Ursula Hortig, Telefon 06461-4127.