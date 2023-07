FSV-Kicker feiern Doppeljubiläum

Dautphetal-Friedensdorf. Dem FSV 1923 Friedensdorf steht am kommenden Wochenende ein Doppeljubiläum ins Haus: Neben seinem 100. Geburtstag feiert der Verein auch 20 Jahre Frauenfußball. Los geht es bereits am Donnerstagabend (13. Juli) ab 19 Uhr mit dem Festkommers. In dessen Rahmen soll ein Blick auf die Geschichte des Vereins geworfen und verdiente Mitglieder für deren Leistungen und Treue geehrt werden. Für den Freitag (14. Juli) haben sich die Fußballer die Unterstützung der Burschenschaft gesichert, die abends ab 19 Uhr zum „Backlandfestival“ ins Festzelt auf dem Sportplatz einlädt. Die Besucher erwartet gutes, altes Discoflair mit jeder Menge Musik zum Feiern und Tanzen. Am Samstag, 15. Juli, steht ab 13 Uhr ein Dorfturnier für Vereine und Straßengemeinschaften auf dem Plan. Gespielt wird auf einem Kleinfeld. Während hier noch um den Sieg gekämpft wird, soll abends wieder zusammen gefeiert werden: Bei dem Dämmerschoppen, der um 19 Uhr beginnt, sorgen „Lorenz & Stephan“ mit ihrer Musik für die Unterhaltung der Besucher. Der Sonntag, 16. Juli, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst der evangelischen und Freien evangelischen Gemeinde. Als besonderen Gast begrüßen die Jubiläumskicker dabei den ehemaligen Bundesligaspieler Michael Sternkopf, der unter anderem für Bayern München gespielt hat. Der gläubige Christ wird den Gottesdienst mitgestalten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen um 12 Uhr stehen dann ab 14.30 Uhr zwei Legendenspiele an. Hierbei treten jeweils die Legenden des Vereins im Herren- und Damenfußball gegen die aktuellen Mannschaften an.