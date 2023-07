Fußballturnier und Familientag beim FSV Buchenau

Am 30. Juli findet der nächste Höhepunkt auf dem Lahnsportplatz statt. Die U17-Bundesliga-Nachwuchsmannschaften von Borussia Dortmund und FSV Mainz 05 bestreiten in Buchenau ein Vorbereitungsspiel. In beiden Mannschaften stehen Spieler, die jüngst in ihrer Altersklasse Europameister wurden. Auf dem Nebenplatz präsentieren sich heimische Firmen mit Ausstellungen und Info-Ständen, bei einer Verlosung werden Trikots mit Originalunterschriften der Bundesligamannschaften offeriert.