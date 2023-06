Dautphetal-Holzhausen. Der Fußweg „Oberlandstraße“, die Auszeichnung als Erholungsort und der Bürgertreff am 6. August sind Themen im Ortsbeirat von Holzhausen. Außerdem steht ein Ausblick auf diesjährige Veranstaltungen und Themen auf der Tagesordnung. Das Gremium tagt am Dienstag, 20. Juni, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus in öffentlicher Sitzung.