Gemeindepädagogin Tabea Gilberg wird ins Amt eingeführt

Tabea Gilberg ist 23 Jahre jung und seit 1. April im Evangelischen Nachbarschaftsraum Dautphetal für die gemeindepädagogische Arbeit zuständig. Der Nachbarschaftsraum umfasst die Kirchengemeinden Buchenau, Dautphe, Friedensdorf und Damshausen sowie Holzhausen/H. und Herzhausen. "Das ist genau das, was ich machen wollte, und ich bin gleich voll reingestartet", erzählt sie begeistert davon, wie sie im November die Stellenausschreibung entdeckte und dann gleich ihr erstes Bewerbungsgespräch ein Erfolg wurde. Ihr Studium hat sie im März abgeschlossen, und im April ging es dann auch schon richtig los. Ich bin gern mitten im Gewusel drin und mag einfach die Gemeinschaft", sagt sie. Zuhause ist sie aber nicht im Nachbarschaftsraum, sondern in Kirchhain. Tabea Gilberg ist per Telefon unter 0151-72959279 und per E-Mail an tabea.gilberg@ekhn.de zu erreichen.