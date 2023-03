Gemeinsam dem Müll zu Leibe rücken

Dautphetal-Dautphe. Der Ortsbeirat Dautphe nimmt auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Sauberhafte Landschaft” des Müllabfuhrzweckverbands Biedenkopf teil. Zusammen mit den örtlichen Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern soll die Gemarkung vom Müll befreit werden. Treffpunkt ist am Samstag, 25. März, um 9 Uhr am Bürgerhaus. Dorthin wird gegen 12 Uhr auch zu einem kleinen Imbiss nach getaner Arbeit eingekehrt. Der Ortsbeirat hofft auf eine rege Beteiligung.