Gitarre lernen, Handywissen vertiefen

Dautphetal-Dautphe. In zwei Kursen der Kreisvolkshochschule in Dautphe gibt es noch freie Plätze. Anmeldeschluss ist jeweils eine Woche vor Beginn: Der Kurs für Fortgeschrittene „Mein Smartphone/Tablet kann so viel mehr“ startet am Montag, 8. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr in der Mittelpunktschule in Dautphe. Es sind 10 Termine vorgesehen; der Kurs findet zweimal wöchentlich statt (montags und freitags). Der Kurs „Gitarre für Anfänger“ beginnt am Montag, 5. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr in der Mittelpunktschule in Dautphe. Es sind 10 Termine vorgesehen. Anmeldung auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de; Fragen beantwortet die VHS-Außenstellenleiterin Ursula Hortig, Telefon 06461-4127.