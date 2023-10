Gold- und Diamantkonfirmanden feiern ihr Wiedersehen

Dautphetal-Friedensdorf. Gleich zweimal wurde in Friedensdorf ein großes Jubiläum gefeiert: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Friedensdorf (mit Allendorf) und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Damshausen hatten zum Fest der Goldenen Konfirmation sowie der Diamantenen Konfirmation eingeladen. Insgesamt 29 Frauen und Männer waren nach Friedensdorf gekommen. Den Gottesdienst hielt Pfarrer Carsten Heß ab. In seiner Predigt ging es vor allem um den Psalm 18,30 „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen!“. Musikalisch mitgestaltetet wurde der Gottesdienst vom Gemischten Chor der Evangelischen Kirche unter der Leitung von Christian Stark und mit Benedikt Voußen an der Orgel.