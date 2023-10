Gottfried Schäfer ist seit 75 Jahren im Bläserchor aktiv

Dautphetal. Ein besonderes Jubiläum ist am Sonntag Anlass für einen festlichen Bläsergottesdienst in der Kirche Buchenau gewesen: Gottfried Schäfer (87) ist seit 75 Jahren im Bläserchor aktiv. Schäfer begann 1948 seine Bläser-Ausbildung auf dem Kuhlohorn. Nach 1960 wechselte er auf das Cornett, um die geistliche englische Brass-Music besser interpretieren zu können, so Günter Bierl, Vorsitzender des Bläserchors Buchenau. Vor allem die Kompositionen des englischen Komponisten Eric Ball bildeten den Schwerpunkt der Bläserarbeit in Buchenau.