Dautphetal-Dautphe. Zum Ortstermin am Sportpark Flowtrail in Bad Endbach (Am Bewegungsbad) trifft sich der Dautphetaler Ausschuss für Jugend, Senioren, Sport, Kultur und Soziales im Rahmen seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 3. Mai. Beginn ist um 18 Uhr.