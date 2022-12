Gütesiegel "Grüner Hahn" schmückt Familienzentrum in Dautphe

DAUTPHETAL-DAUTPHE. Als erster Kindergarten im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach und erste Generationeneinrichtung in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau ist das Familienzentrum "Vier Wände" in Dautphe mit dem "Grünen Hahn" ausgezeichnet worden. Dieses Gütesiegel vergibt das Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung (ZGV) der EKHN an kirchliche Einrichtungen, die sich in ihrem täglichen Betrieb in besonderer Weise um den Klima- und Umweltschutz verdient machen.