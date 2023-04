Hauptausschuss tagt in Dautphe

Dautphetal-Dautphe. Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Dautphetal tagt am Dienstag, 2. Mai, ab 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Dautphe. Das Gremium befasst sich unter anderem mit der Aufstellung der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl, einem Grundsatzbeschluss zur Begleitung von Bürgerprojekten zur nachhaltigen Wärmebereitstellung und dem Beitritt als Gründungsmitglied zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH. Außerdem liegt dem Gremium ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von CDU und Freien Wählern (FW) zu Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Gebäuden vor.