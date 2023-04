Hermann Schmidt erzählt aus der „Heimat Hinterland“

Dautphetal-Buchenau. Unter dem Motto „Heimat Hinterland“ lädt der Verein Dorfleben Buchenau für Samstag, 29. April, zu einer Lesung mit dem Schriftsteller Hermann Schmidt ein. Der 1949 in Eckelshausen geborene Autor hat zahlreiche Bücher über seine Leidenschaft, den Fußball, geschrieben – darunter das Bundesligatrainer-Lexikon, „Männer trinken keine Fanta“ sowie Bände über seinen Lieblingsverein, den FC St. Pauli. Das zweite große Thema, dem sich Schmidt in seinen Büchern widmet, ist seine Kindheit und Jugend im Hinterland. Davon erzählen etwa „Meronis Sommer“ oder „Fischbach, mein Fisch“, aus denen er auch in Buchenau vorlesen wird. Aber auch sein neuestes Buch, das im vergangenen Jahr erschienene „Literatour“ als Hommage an seine Liebe zur Literatur, bringt der heute in Hamburg lebende Autor in seine alte Heimat mit. Die Lesung beginnt um 18 Uhr im Alten Rathaus. Der Eintritt ist frei.