Herzhäuser Chorsänger ehren Mitglieder

Friedhelm Burk teilte mit, dass sich der Chorbeitrag auf 60 Euro jährlich reduziere. Rut Hilgenberg erläuterte die Gründe dafür: Die Zahlung erfolge freiwillig an das Dekanat, um sich an den Kosten für die Entlohnung der Dienste zu beteiligen. Kerstin Griesing merkte an, dass der Beitrag sehr hoch sei und sie sich über die Zahlung an Rut Hilgenberg wundere. Seinerzeit wurde im Holzhäuser Kirchenchor ein Beitrag über Spenden generiert und die Chorleitung über die Kirchengemeinde finanziert. Ilona Burk schildere, dass im Topf der Kirchengemeinde nicht ausreichend Gelder zur Verfügung stehen. Die Beitragshöhe von 60 Euro wurde einstimmig für ein Jahr beschlossen.