Hessens Premier ehrt Lebensretter aus Dautphetal

Am 31. Januar dieses Jahres brach Rüdiger Hühn plötzlich in den Lahnwerkstätten in Marburg-Wehrda zusammen. Dort nimmt er an einer beruflichen Reha zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung teil. Seinen Zusammenbruch bemerkten die fünf Lebensretter und eilten sofort herbei. Er zeigte kein Lebenszeichen. Sie begannen daher sofort mit den lebensrettenden Maßnahmen und kämpften bis zur Ankunft eines Notarztes um das Leben von Rüdiger Hühn. Auf dem Weg in die Klinik setzte der Pulsschlag endlich wieder ein. Mittlerweile geht es Rüdiger Hühn wieder gut. Er freut sich, dass er bald wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann.