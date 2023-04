„Hinterländer Abend” mit Volker Bouffier

Dautphetal-Holzhausen. Volker Bouffier hat die Landes- und Bundespolitik der vergangenen Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt. Der aus Gießen stammende Christdemokrat war ab 1999 Innenminister und von 2010 bis 2022 Ministerpräsident des Landes Hessen. Zum „Hinterländer Abend“ mit dem Ministerpräsidenten a.D. Volker Bouffier laden die CDU-Verbände im Hinterland für Donnerstag, 4. Mai, ein. Beginn ist um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Bürgerhaus in Holzhausen (Weiherstrasse 17). Eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung unter Telefon 06421-22053 oder per E-Mail an info@cdu-marburg-biedenkopf.de möglich.