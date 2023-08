Hommertshäuser erklimmen die Gipfel

Oben angekommen, erwartete die Wanderer eine besondere Überraschung: Auf den Gipfeln stand ein Eisenkreuz mit Name, Höhenangabe und ein Gipfelbuch zum Einträgen, das der Vorstand vorher angefertigt und oben einbetoniert hatte. Neben vielen Informationen über die historischen Standorte – zu den Kelten vor über 2000 Jahren, zum alten Aussichtsturm am Kapp mit den noch vorhandenen Fundamenten, zur mystischen „Morks-Höhle“ und „Kapps-Steh“ – gab’s natürlich für die Teilnehmer an jedem Gipfel noch einen Kurzen obendrauf. Der zünftige Abschluss der Drei-Gipfel-Tour wurde am Sportplatz gefeiert.