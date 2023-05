Hurra, die Schule brennt - übungsweise

"Ausgangspunkt der Übung ist ein Feuer in dem Musik- und Werkraumgebäude", erläuterte Gemeindejugendfeuerwehrwart Marc Debus. Um das möglichst realistisch darzustellen, hatten die Übungsleiter das gesamte Gebäude mit einer Nebelmaschine in dichte Rauchschwaden gehüllt, durch die sich die Helfer hindurchkämpfen mussten. Wie ihre erwachsenen Vorbilder taten sie dies auch unter Atemschutz - wobei sie allerdings keine Masken trugen und auch die Flaschen auf dem Rücken nicht gefüllt waren. Dennoch galt auch für sie, sich auf der Suche nach den Vermissten innerhalb des Gebäudes in tiefster Gangart zu bewegen. Die Vermissten wurden übrigens von einer Klasse der Dautphetalschule gemimt, deren Schüler von den Übungsleitern überall in den Gängen und Räumen verteilt wurden.