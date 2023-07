In Buchenau kann jetzt jeder Beton tanken

Beton-Tankstellen wie diese gibt es schon mehrere in Deutschland, sagt Geschäftsführer Frank Balzer. Das Angebot im Hinterland habe aber drei Besonderheiten: erstens, dass es nicht an Öffnungszeiten gebunden ist. Es ist also auch in Zeiten verfügbar, in denen Baumärkte geschlossen sind; zweitens, dass Balzer mit Trass-Zement arbeitet. Der ist nach Angaben des Unternehmens nachhaltiger, weil durch den Anteil an natürlichem Tuffstein weniger Zement und damit weniger Energie benötigt wird. Außerdem eignet er sich für Arbeiten mit Naturstein und ist dank seiner hohen Elastizität und starken Wasserresistenz langlebiger. Drittens bietet Balzer auch zwei Sorten Recycling-Beton an. „Dafür wird kein frischer Schotter und Sand verwendet“, erklärt Frank Balzer. „Wir lassen dafür unseren Beton-Abbruch recyceln.“