In Silberg wird gerockt

Da sind zunächst mal „The Broxters”, die seit sechs Jahren mit einer Setlist voller Rock-Klassiker und ihrer souveränen Bühnenshow von sich reden machen. Die sieben Musiker aus dem Raum Biedenkopf setzen dabei auf eine Mischung von alt (wie etwa „Ballroom Blitz” von „The Sweet”), etwas neuer (beispielsweise „Last Resort” von „Papa Roach”) und auch mal Balladen (darunter „Hedonism (Just Because You Feel Good)” von „Skunk Anansie”). Die Song-Auswahl deutet es an: Dank der Frontleute Sarah und Björn verfügt das Septett über eine weibliche und eine männliche Stimme. Abwechslungsreichtum ist also garantiert. Und mitsingen, tanzen und zu gegebener Zeit die Feuerzeuge oder Smartphones schwenken sowieso Pflicht.