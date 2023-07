Jugendliche erkunden bei Roth in Buchenau die Berufswelt

Dautphetal-Buchenau. Was macht eigentlich ein Verfahrensmechaniker? Welche besonderen Fertigkeiten sollte ein Elektroniker beherrschen? Und wie wird man Fachkraft für Lagerlogistik? Derartige Fragen haben die Mitarbeiter der Roth-Werke in Buchenau den Besuchern ihres Tags der Ausbildung beantwortet. Zu diesem hatte das Unternehmen interessierte Jugendliche, die vor dem Ende ihrer Schullaufbahn stehen, aber auch deren Eltern eingeladen. Diese konnten so den Betrieb und die Ausbildungsberufe bei Roth näher kennenlernen.