Kinder haben Spaß beim Minigolf in Holzhausen

Dautphetal-Holzhausen. Die „Freunde des gepflegten Leistungssports“, an die sich der Minigolfverein in Holzhausen gerne wendet, gibt es in allen Altersgruppen. Ehrensache also, dass die Betreiber der Anlage sich an den Ferienspielen der Gemeinde Dautphetal beteiligt haben. Aus dem Minigolfturnier gingen Amelie Biek (Platz 1), Janis Wagner (Platz 2) und Pia Beimborn (Platz 3) als Sieger hervor. Für sie gab es Pokale und Medaillen. „Insgesamt waren es 23 Teilnehmer und es gab leckere Waffeln, Eis und Getränke für jeden“, berichtet Alexander Kramer, Vorsitzender des Trägervereins. „Das Wetter war top“, ergänzt er und freut sich darüber, dass viele der Kinder angekündigt haben, die Anlage mit ihren Eltern oder anlässlich einer Geburtstagsfeier wieder zu besuchen.