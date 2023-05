Lesung mit Hinterländer Autor: „Nichts mehr, wie es mal war”

Darin lässt er die Erinnerungen an jene Kinder- und Jugendzeit in der alten Heimat aufblühen, erzählt von Kartoffelbrott und stundenlangen Spaziergängen durch Feld und Wald, ohne auch nur einer Menschenseele zu begegnen, oder von der selbst auferlegten Aufgabe der Burschenschaften, die heimischen Brauereien vor dem Untergang zu bewahren. „Man darf nicht vergessen, dass es mal eine Zeit gab, in der Biedenkopf nach München den zweithöchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Bier in Deutschland hatte“, führte Schmidt aus und ergänzte zwinkernd: „Mit dem Unterschied, dass die Biedenkopfer das Bier selbst getrunken haben, während es in München die Touristen waren.“