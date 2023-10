Martin Luther und das Gewitter

In der Martinskirche, im Gemeindehaus sowie auf dem Kirchplatz warten von 16.30 bis 19.30 Uhr wieder Kreativ-Workshops, Spiel- und Bastelangebote auf die jungen Besucher. Zwischendurch zeigen die Mitarbeiter der Evangelischen Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach mit kurzen kindgerechten Theaterszenen in der Kirche, wieso Martin Luther Mönch wurde und was ein schweres Gewitter damit zu tun hat. Natürlich ist während des Fests mit Speis´ und Trank auch für die Verpflegung der jungen „Forscher“ auf Luthers Spuren gesorgt. Und zum Schluss gibt es wieder eine besondere Überraschung für alle.