Medienkompetenz im Alter

Dautphetal-Buchenau. Digitale Medien bedeuten eine ständige Herausforderung zu lernen, Neues zu entdecken, nicht stehenzubleiben und in der gesellschaftlichen Kommunikation aktiv bleiben. Um Medienkompetenz im dritten Lebensalter geht es bei einem Nachmittag mit Detlef Ruffert, der darüber informieren und mit den Teilnehmern ins Gespräch kommen will. Der Seniorentreffpunkt Dautphetal C lädt alle Interessierten dazu für Mittwoch, 10. Mai, von 14.30 bis 16.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus in Buchenau, Alte Landstraße 10, ein.