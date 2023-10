Minigolfer in Holzhausen beenden die Saison

Dautphetal-Holzhausen. Die Minigolf-Anlage in Holzhausen macht Winterferien. Am letzten Saisonwochenende für dieses Jahr aber konnten sich bei bestem Wetter noch einmal alle Fans des Sports auf der Bahn messen. Zwar wurde der Bahnrekord von 41 Schlägen nicht geknackt, wie Betreiber Alexander Kramer mitteilt, aber Sieger konnten trotzdem ermittelt werden. Bei den Kindern bekamen Sophia Kleinhenn und Lennard Kramer Medaillen für ihr gutes Abschneiden. Bei den Erwachsenen standen Stefan Schedewi (43 Schläge), Peter Kleinhenn (45 Schläge) und Thomas Ruf (48 Schläge) auf den drei ersten Plätzen. Mit der Saison ist Alexander Kramer sehr zufrieden. „Danke nochmal an alle, die bei uns gespielt haben“, so der Holzhäuser.