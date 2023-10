Mittelpunktschule als „Haus, in dem Kinder forschen“ gewürdigt

Dautphetal. Das Betreuungsangebot an der Mittelpunktschule (MPS) in Dautphetal ist als „Haus, in dem Kinder forschen“ zertifiziert worden, teilt der Landkreis Marburg-Biedenkopf mit. Mit der Auszeichnung will die Stiftung „Kinder forschen“ die Förderung frühkindlicher Bildung in den sogenannten MINT-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – würdigen.