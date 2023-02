Nach Bootsunglück in der Lahn: Staatsanwaltschaft ermittelt

Was war passiert? Ein mit drei Personen besetztes Schlauchboot ist am Samstag, 4. Februar, aus bislang unbekannter Ursache gegen 13.15 Uhr auf der Lahn gekentert. Wie die Polizei am Montag bekannt gegeben hat, handelte es sich bei den Bootsinsassen um zwei Männer im Alter von 31 und 35 Jahren. Beide konnten sich aus eigener Kraft aus dem Fluss retten. Einen 11-jährigen Jungen fanden Rettungskräfte nach umfangreicher Suche gegen 17.15 Uhr im Wasser. Nach den Rettungsarbeiten, die durch das unwegsame Gelände und die starke Strömung der Lahn erschwert wurden, kam der schwerverletzte Junge in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am Folgetag.