Nach Schulschluss geht's erst richtig los

"Eigentlich stand das ja in der Vergangenheit immer unter einem bestimmten Motto", erklärte Grundschulleiterin Meike Lieder. "Das ist in diesem Jahr aber anders - auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler." Die hätten nämlich klar gesagt, was ihnen am wichtigsten sei: nämlich zusammen spielen und feiern. "Also genau das, was in den vergangenen drei Jahren oft zu kurz gekommen ist", betonte Lieder. "Diesmal geht es einfach darum, zusammen zu sein, zu feiern und die Schulgemeinschaft zu leben."