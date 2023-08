Nachwuchsreporter besuchen Alpakas in Herzhausen

Was genau sind eigentlich Alpakas? Wie viele leben auf dem Hofgelände? Welche Farben können sie haben? Und warum müssen sie geschoren werden? All diese Fragen beantworten Lea Burk und Bene Hartmann in aller Ruhe und so ausführlich wie möglich. Die beiden sind die Betreiber des „Keinhornlands“ und kennen sich mit ihren Tieren richtig gut aus. Alpakas gehören zur Familie der Kameliden, sind also tatsächlich mit Kamelen und Lamas verwandt. Genau wie diese sind sie Paarhufer, haben somit Zehen statt Hufe wie ein Pferd.