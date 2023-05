Neue Kinder-Bücherei öffnet

Dautphetal-Friedensdorf. In der Friedensdorfer Gärtnerstraße 5 öffnet am Sonntag, 21. Mai, die Kinder-Bücherei des Vereins FürDich erstmalig ihre Türen - und von 15 bis 17 Uhr wird dies gebührend gefeiert: Ein Zauberer entführt die Besucher in die Welt der Magie. Auf einer Hüpfburg können sich die Kleinen austoben. Bewegung und Spaß liefert für Kinder auch das Spielmobil mit verschiedenen Angeboten. Es gibt zudem eine Kinder-Tombola, bei der jedes 2. Los gewinnt sowie ein Kinderschminken. Die Gäste werden mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken versorgt. Die neue Kinderbücherei stellt ihre Bücher allen Kindern und Familien zur eigenverantwortlichen Ausleihe zur Verfügung. Neben verschiedenen Interessengebieten und aktuellen Themen liegt der Schwerpunkt dabei auf „wert-voller“ Literatur, die Kinder in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung und ihrem Selbstbewusstsein stärken soll. Auch Ehren- oder Hauptamtliche im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit finden hier für ihre Arbeit interessante Werke.