Neue Maschine stellt Bürsten in Wolfgruben her

Mit der Inbetriebnahme der Beborstungsmaschine könne das Unternehmen Roth Plastic Technology seinen Kunden als „Full-Service-Supplier“ einen weiteren Arbeitsschritt bieten, teilt Roth mit. Der kunststoffverarbeitende Betrieb ist auf die Herstellung von Spritzguss-Teilen spezialisiert, die in der Automobilindustrie, in der Sanitärbranche und in der Gebäudetechnik zum Einsatz kommen – aber auch für Haushalts- oder Gartengeräte. Dabei fertigen die 140 Beschäftigten beispielsweise die Körper für kleine oder größere Spezialbürsten.