Orgel-Wunschmusik mit Kantorin Hilgenberg

Dautphetal-Dautphe. Klassische Orgelwerke ebenso wie Rock- und Country-Melodien lässt Kantorin Rut Hilgenberg am Sonntag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in der Dautpher Martinskirche erklingen. Unter dem Motto „Alles auf Hoffnung – Teil 2“ knüpft die Dekanatskirchenmusikerin damit an das Konzert vom Mai vergangenen Jahres an. Ein Teil der damals vom Publikum im Vorfeld vorgeschlagenen Stücke findet sich erst dieses Jahr im Programm des Orgelkonzerts wieder, für das Rut Hilgenberg unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Edvard Grieg, aber auch Lieder von der Rockgruppe Europe, Iron Maiden oder John Denver vorbereitet hat. Der Eintritt ist frei. Die Besucher können aber das Projekt „Musik in der Kirche“ mit einer Spende unterstützen.