Original Hinkelbächer Musikanten geben Konzert

Dautphetal-Dautphe. Freunde der Blasmusik können sich schon einmal Sonntag, den 23. April, im Kalender vormerken. Für diesen Tag laden die Original Hinkelbächer Musikanten zu einem Sinfonischen Frühlingskonzert in das Bürgerhaus nach Dautphe ein. Ab 17 Uhr will das Orchester dort zeigen, „dass wir nicht nur böhmisch können“, verspricht Hinkelbächer-Sprecher Achim Vey. Der Eintritt kostet an diesem Abend 10 Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Metzgerei Febel und der Bäckerei Kamm in Mornshausen, bei der Vinolade in Dautphe sowie bei allen Musikanten und unter der E-Mail-Adresse vorstand@hinkelbaecher.de erhältlich.