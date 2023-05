Dautphetal-Buchenau. Über die Aufforstungsaktion in Buchenau, Verkehrsangelegenheiten und den Sachstand der Baumaßnahmen im Ort diskutiert der Ortsbeirat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Diese findet am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr im Alten Rathaus in Buchenau statt.