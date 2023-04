Dautphetal-Friedensdorf. Über die weitere Verwendung des dorfeigenen AEDs (Defibrillator) und Friedhofsangelegenheiten diskutiert der Ortsbeirat von Friedensdorf. Das Gremium trifft sich am Montag, 15. Mai, um 19 Uhr zur Sitzung im Feuerwehrgerätehaus. Ebenfalls ein Thema ist die Instandsetzung des Springbrunnens in der Rathausstraße in Verbindung mit der Instandsetzung der darunterliegenden Löschwasserzisterne.