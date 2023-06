Dautphetal-Mornshausen. Der Ortsbeirat von Mornshausen trifft sich am Dienstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr zur Sitzung im Clubraum des Dorfgemeinschaftshauses. Themen sind die Situation auf dem Platz am „Harthhäuschen“, Maßnahmen an der Dautphe im Rahmen von „100 wilde Bäche für Hessen“, der Sachstandsbericht zum Friedhof und die Investitionen im Jahr 2024.