Dautphetal-Damshausen. Hundekotbeutelspender, die Reparatur der Löcher in der Ortsstraße, der Mehrzweckraum des Dorfgemeinschaftshauses und die Rimbergstraße in Richtung Caldern sind die Diskussionsthemen im Ortsbeirat von Damshausen. Das Gremium trifft sich am Dienstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung.