Parlament tagt in Dautphe

Dautphetal-Dautphe . Über den Beitritt der Gemeinde Dautphetal als Gründungsmitglied zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft entscheiden die Gemeindevertreter in ihrer nächsten Sitzung. Das Parlament tagt am Montag, 8. Mai, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Dautphe. Weitere Themen sind die Vorschlagsliste für die Neuwahl der Schöffen sowie ein Grundsatzbeschluss zur Begleitung von Bürgerprojekten zur nachhaltigen Wärmebereitstellung (Errichtung und Betrieb von Nahwärmenetzen). Des Weiteren liegt ein Antrag zu Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Gebäuden der Fraktionen von CDU und Freien Wählern vor.