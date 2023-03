Dautphetal-Holzhausen. Das Tote Meer, Wüsten, Oasen, Jerusalem und der See Genezareth – einen Reisebericht über Israel in Wort und Bild liefert Anja Striecks. Der Seniorentreffpunkt Dautphetal D lädt dazu für Donnerstag, 6. April, von 14.30 bis 16.30 Uhr nach in das evangelische Gemeindehaus in Holzhausen (Weiherstraße 2) ein.