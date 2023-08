Schulanfang an der MPS Dautphetal

Dautphetal-Dautphe. An der Mittelpunktschule Dautphetal beginnt das neue Schuljahr und damit der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 am Montag, 4. September. Die Klassen 2 bis 4 kommen zur 2. Stunde (8.30 Uhr) in die Dautphetalschule, die Klassen 6 bis 10 zur 1. Stunde (7.40 Uhr). Die Klassen 7 finden sich um 7.40 Uhr in der Aula ein. Für die Grundschüler endet der Unterricht an diesem Tag nach der 5. Stunde, in den höheren Klassen nach der 6. Unterrichtsstunde (es sei denn, die Klasse hat nach dem neuen Stundenplan nur 5 Stunden Unterricht). Die Aufnahmefeiern für die Schulanfänger finden am Dienstag, 5. September, statt. Für die Klassen 1b und 1c beginnt der Schulanfangsgottesdienst um 8.30 Uhr in der Christuskirche in Friedensdorf und um 9.15 Uhr findet die Einschulungsfeier in der Aula statt. Der Gottesdienst für die Klasse 1a und die Vorklasse findet um 9.30 Uhr statt. Die Einschulungsfeier beginnt für diese Klassen um 10.15 Uhr. Die Schüler der 5. Klassen werden am Mittwoch, 6. September, um 8.30 Uhr mit einer kleinen Feier in der Aula begrüßt. Der Unterricht endet für sie an diesem Tag nach der 6. Unterrichtsstunde (13 Uhr).