Seifenkisten starten an Himmelfahrt

Dautphetal-Hommertshausen. Weifenbach gilt als Vorreiter, im vergangenen Jahr hat Niedereisenhausen nachgezogen und nun reiht sich auch Hommertshausen in den Reigen der Dörfer ein, die ein Seifenkistenrennen veranstalten. Dieses soll am Himmelfahrtstag, 18. Mai, zwischen den Dörfern steigen und wird von der Straßengemeinschaft Wiesenaue ausgerichtet. Angesichts der bereits gemeldeten Starteranzahl verspricht es jedenfalls ein großer Renntag zu werden. Denn knapp 50 Piloten haben schon ein Renngefährt entwickelt und sich für die Teilnahme eingeschrieben. Was den Veranstaltern ganz wichtig ist: Es sollen keineswegs nur Kinder auf die Strecke gehen – auch erwachsene Fahrer sind willkommen und können ihre Rennfahrerqualitäten unter Beweis stellen. Der Renntag startet um 11.30 Uhr, der eigentliche Startschuss für das Rennen ist für 13 Uhr geplant. Mit der Siegerehrung rechnen die Veranstalter am frühen Abend gegen 18 Uhr. Neben jeder Menge Renn-Spaß ist natürlich auch für das leibliche Wohl der Piloten und Zuschauer an Streckenrand gesorgt. So wird es Burger (auch vegetarische) sowie Würstchen und Pommes und auch kalte Getränke geben.