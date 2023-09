„Silberdisteln“ auf großer Fahrt 

Dautphetal-Dautphe. „Silberdisteln“ nennt sich eine Hinterländer Wandergruppe, die es sich seit dreißig Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, auf ihren Touren die Umgebung der Heimat zu erkunden, ihre Geschichte und Natur zu erleben. Wandertag sei immer Mittwochsvormittags, erläutert das Mitglied Gustav Fett. Gewandert werde dann immer um die 10 Kilometer auf interessanten Wegen im Hinterland, beispielsweise die Postraub-Route, aber auch in Wittgenstein und im Dillgebiet. So kämen im Jahr etwa 500 Wander-Kilometer zusammen. Die Gruppe fährt auch einmal im Jahr in ein deutsches Premium-Wandergebiet: Im September habe man zu siebt „die Rhön erobert“. Einstieg für die Wanderer war die Steinerne Wand nahe Gräfenhöfchen, dann ging es auf die Milseburg, einen 835 Meter hohen, alten Sagenberg. „Die Aussicht war fantastisch. Wir haben den Kreuzberg mit 420 Höhenmetern erklommen, das Schwarze Moor sowie die ehemalige Grenze zur DDR besichtigt“, so Fett. Der Tag klang dann in der Enzianhütte mit einer Schweinshaxe aus. Nach der Schlussrunde auf der Wasserkuppe hatte die Gruppe rund 38 Kilometer Strecke bewältigt. Alle interessierten Wanderfreunde im Ruhestand laden die „Silberdisteln“ ein, sich ihnen anzuschließen. Kontakt über: Sieghard Lenz (Telefon 06468-91006) und Gustav Fett (0151-59938758).