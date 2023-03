Singegottesdienst „Was der erste Neandertaler gesungen hat”

Dautphetal-Dautphe. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dautphe feiert am Sonntag, 19. März, um 10.10 Uhr in der Thomaskirche in Mornshausen einen Singegottesdienst. Alle Besucher lernen das neue Liederheft kennen, das das Singen der Gemeinde neu beflügeln soll – mit bekannten und neuen Liedern. Auch das bekannteste Lied des ersten „Neandertalers“ ist dabei. Pfarrer Reiner Braun bringt es in seiner Predigt der Gemeinde nahe. Kirchenmusikerin Dorothee Grebe spielt Orgel und begleitet ihren Gesang. Die Kollekte kommt der kirchenmusikalischen Arbeit zugute.