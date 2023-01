Star-DJ aus Mornshausen übernimmt Kult-Disco

Dautphetal-Mornshausen/Bad Laasphe. „Ich will die Atmosphäre von früher mit neuen Ideen verbinden”, kündigt Alex Hof an. „Damit sprechen wir das alte und ein neues Publikum an.” Mit diesem Konzept will er wieder Leben in eine Diskothek bringen, die nicht nur in Bad Laasphe, sondern in der ganzen Region einen fast legendären Ruf genießt: das „Connection”.