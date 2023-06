„Tag der Ausbildung“ bei den Roth Unternehmen

Dautphetal-Buchenau. Fragen stellen, Tipps bekommen, Arbeitsplätze anschauen und selbst Hand anlegen: All das können Interessierte beim „Tag der Ausbildung“ der Roth Unternehmen. Am Freitag, 30. Juni, ist das Manfred Roth-Atrium in Buchenau (Am Seerain 2) von 16 bis 19 Uhr für Schüler, Absolventen, Eltern und Lehrkräfte geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fachausbilder der acht unterschiedlichen Berufsgruppen geben Auskunft über die Ausbildungsmöglichkeiten, ebenso über Studiengänge und weitere Qualifizierungsmaßnahmen. Auszubildende liefern Informationen aus erster Hand. Auf dem Programm stehen zudem Betriebsbesichtigungen. Wer möchte, kann seine Bewerbungsunterlagen an diesem Tag direkt persönlich abgeben oder auch erstellte Bewerbungsunterlagen zunächst durch die Personalabteilung checken lassen. Darüber hinaus gibt es Tipps für das Bewerbungsgespräch. Für den Einstieg in diesem Sommer vergibt das Unternehmen noch freie Ausbildungsplätze in den Berufen Fachlagerist (m/w/d), Industriemechaniker (m/w/d), Verfahrensmechaniker (m/w/d) und Zerspanungsmechaniker (m/w/d).