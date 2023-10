Tag der offenen Apfelpresse im Apfelhäuschen in Dautphe

Der Tag der offenen Apfelpresse in Dautphe zog nicht nur lokale Besucher an, sondern auch Apfelfans aus benachbarten Gemeinden. „Es war eine Gelegenheit, die Tradition der Apfelsaftproduktion zu erleben und gleichzeitig die Fortschritte in der Technologie zu bewundern, die dazu beitragen, diese Tradition am Leben zu erhalten“, teilte der Verein mit. Weitere Informationen: ogv-dautphe.de.