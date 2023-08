„The Melody Sax“ in Friedensdorf erleben

Biedenkopf/Dautphetal-Friedensdorf. Das Lächeln der Songs der 1920er-Jahre – herbei geblasen in unsere Zeit. Groove und frische Klangfarben von Fender Rhodes Piano, Bass und Drums. Und mittendrin ein vergessenes Instrument: Das 100-jährige C-Melody Saxophon! Die Eckelshausener Musiktage präsentieren den Saxofonisten Mulo Francel und seine Musiker am Samstag, 26. August, in einer ebenso beeindruckenden Kulisse, den Industriehallen des Kunststoffherstellers Elkamet in Dautphetal-Friedensdorf.