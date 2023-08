"The Melody Sax" mit Mulo Francel in Friedensdorf erleben

Am Samstag, 26. August, will er mit "The Melody Sax" überraschen. Aus der Faszination für die Musik der "Roaring Twenties" heraus nahm der Saxfonist eine Herausforderung an: Das Lächeln der Musik jener Zeit in einen modernen Kontext zu transferieren - mit einem Instrument, das in der populären Musik der 1920er-Jahre weit verbreitet war und für immer verschwand: Das 100-jährige C-Melody Saxofon zeichnet sich durch einen frivolen Klang aus. Fast zirkushaft, mit einem positiven Timbre.