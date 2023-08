Traumnoten zum Abschluss

Dautphetal-Dautphe. Die Mittelpunktschule (MPS) Dautphetal hat sich von den Schülern ihrer Abschlussklassen R10a, R10b und H9a verabschiedet. Lehrer und Schüler seien stolz, auch in diesem Jahr wieder hervorragende Abschlüsse erzielt zu haben, teilte Schulleiter Harald Becker in einem Schreiben mit. Die Durchschnitte in den Abschlussprüfungen der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch hätten zudem alle im sehr beachtlichen Bereich zwischen den Noten 1,8 und 2,9 gelegen. Klassenbeste waren in der Klasse H9a Niclas Neumann mit der Zeugnisdurchschnittsnote 1,6, in der Klasse R10a Julius Burk mit der Zeugnisnote 1,4 und in der Klasse R10b Alexandra Ciorac mit der Zeugnisnote 1,5.